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Российский артиллерист назвал основные цели в Харьковской области

Артиллерист назвал склады боеприпасов среди основных целей в Харьковской области

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РИА Новости/РИА Новости

Склады с боеприпасами и пункты временной дислокации военнослужащих украинских войск являются основными целями в Харьковской области республики для артиллеристов группировки войск прикрытия границы Вооруженных сил России. Об этом рассказал РИА Новости командир артиллерийского подразделения.

По словам собеседника агентства, украинские военные в тыловых районах ведут себя свободно, не используют средства маскировки, соответственно, их позиции менее укреплены и, как следствие, более уязвимы.

Артиллерист рассказал, что взводный опорный пункт ВСУ был поражен при помощи четырех снарядов.

Накануне украинской издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в городе Харьков. В регионе была объявлена воздушная тревога.

20 апреля министерство обороны РФ сообщало, что бойцы Западной группировки российских войск нанесли огневое поражение украинским солдатам и технике в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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