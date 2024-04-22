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Bloomberg: ВС РФ могут воспользоваться нехваткой боеприпасов у ВСУ

Bloomberg: помощь США Украине ускорит наступление сил РФ

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Thomas Peter/Reuters

Положение Вооруженных сил Украины может ухудшиться, если Россия усилит свои атаки, стремясь воспользоваться временем до прибытия новой партии помощи от США. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы статьи считают, российские войска, воспользовавшись ситуацией с нехваткой боеприпасов у ВСУ, увеличат огневую мощь и достигнут некоторых успехов.

Также в материале говорится, что поддержка со стороны США Украине не оказывает решающего влияния на ход российской специальной военной операции. Силы РФ сохраняют превосходство в численности и вооружении, в то время как украинские войска испытывают стратегические, материальные и моральные трудности.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В России посчитали, что новый пакет помощи США не поможет ВСУ победить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это деньги разорят Киев и принесет выгоду самим американцам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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