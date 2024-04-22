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Полковник оценил влияние поставок США на ход СВО

Военный эксперт Матвийчук: поставки США не окажут серьезного влияния на ход СВО

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Efrem Lukatsky/AP

Возобновление американских поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) не окажет серьезного влияния на ход специальной военной операции (СВО). Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, это связано с тем, что поставки США слишком малочисленные.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В России посчитали, что новый пакет помощи США не поможет ВСУ победить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти деньги разорят Киев и принесут выгоду самим американцам. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ могут понести серьезные потери в случае если помощь от США задержится на неопределенный срок.

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