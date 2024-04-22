Пусковая установка уничтожена в результате удара по базе США в Сирии

Истребитель возглавляемой Соединенными Штатами коалиции на Ближнем Востоке ликвидировал пусковую установку после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Сегодня истребитель коалиции уничтожил в порядке самообороны пусковую установку после сообщения о неудавшемся ракетном ударе по базе коалиции в Румейлане, Сирия», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 апреля сообщалось, что силы безопасности Ирака проводят операцию по преследованию боевиков, которые нанесли удар по военному аэродрому США в сирийском Хараб аль-Джире.

До этого стало известно, что лагерь курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) на восточном берегу Евфрата подвергся ракетному удару.

Также сообщалось, что военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и ракет.

Ранее США несколько раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии за сутки.