Герой России оценил вклад мобилизованных в отражение контрнаступления ВСУ

Мобилизованные внесли существенный вклад в отражение контрнаступления украинской армии в 2023 году. Об этом заявил герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что не все мобилизованные были штатными военнослужащими. По его словам, были даже 50-летние. Как отметил Умаев, он поставил задачу установить заграждения вглубь территории противника. Герой России рассказал, что все подчиненные отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».

Умаев заявил, что благодаря мотивированному личному составу ВС РФ смогли отразить контрнаступление ВСУ.

15 апреля сообщалось, что семьи мобилизованных не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников при невозможности установки в квартирах приборов учета.

До того кабмин поддержал законопроект о выплате двух пенсий инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО. Сейчас право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев.

Ранее в США заявили, что ВС России захватили самый мощный вариант Leopard 2 в арсенале ВСУ.