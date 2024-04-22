В России создали оснащенный искусственным интеллектом антидрон «Гюрза»

В России создан оснащенный искусственным интеллектом портативный антидрон «Гюрза», который может самостоятельно вести радиоэлектронную борьбу с беспилотниками противника. Об этом генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, портативный подавитель дронов «Гюрза» уже используется в зоне специальной военной операции. В работу аппарата заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Они позволяют беспилотнику самостоятельно принимать решение о включении и выключении нужных радиочастот гашения.

Генконструктор подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в системы радиоэлектронной борьбы является оправданным, так как уже продемонстрировало свою высокую эффективность. При обнаружении вражеских дронов «Гюрза» в автоматическом режиме подавляет их радиоэлектронные системы, не обращая внимания на посторонние сигналы и шумы. Когда сигналы дронов противника перестают фиксироваться, система радиоэлектронного подавления автоматически отключается.

До этого сообщалось, что в России появятся базы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в России скорректировали правила полетов дронов и малой авиации.