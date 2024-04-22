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Израиль попросил США не вводить санкции против ЦАХАЛ

Министр Израиля Ганц попросил США не вводить санкции против подразделения ЦАХАЛ

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AP

Министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава минобороны страны Бени Ганц провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого попросил не вводить санкции в отношении одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за действия на Западном берегу реки Иордан. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на офис министра.

По его словам, речь идет о подразделении израильской армии «Нецах Иегуда».

На прошлой неделе агентство Bloomberg писало, что Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке попросил у Соединенных Штатов больше вооружения.

По информации источников агентства, Израиль запросил у Соединенных Штатов больше боеприпасов для танков и тактических машин. При этом отмечается, что это вызвано тем, что Израилю нужно восполнить запасы на фоне боевых действий в регионе.

19 апреля законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошли процедурное голосование в палате представителей конгресса США.

Ранее США ввели санкции против физлица и юрлиц Израиля.

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