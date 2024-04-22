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Лагерь курдских сил возле базы США в Сирии подвергся ракетному удару

Tasnim: лагерь курдских сил возле военной базы США в Сирии обстреляли ракетами

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Hussein Malla/AP

Лагерь курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) на восточном берегу Евфрата подвергся ракетному удару. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По данным источника, несколько ударов раздалось на территории лагеря, расположенном возле американской базы рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

В ночь на 22 апреля сообщалось, что военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и ракет. Удары были нанесены беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке.

Вечером 21 апреля заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов сообщил, что так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации.

Ранее шииты нанесли удар по базе США в Сирии.

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