США несколько раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии за сутки

Так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии за сутки несколько раз нарушила протоколы деконфликтации. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Попов также заявил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

В первой половине февраля американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, подверглась ракетному обстрелу.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии.

Ранее МИД Китая призвал США немедленно прекратить незаконное военное присутствие в Сирии.