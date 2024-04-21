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В США заявили о росте немецкого ОПК на фоне украинского конфликта

Bloomberg: немецкий ОПК активно развивается из-за конфликта на Украине

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Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Германии стал развиваться намного активнее на фоне увеличения числа заказов и кризиса в отрасли автомобилестроения. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство также отметило, что ОПК Германии перестал ассоциироваться с «отраслями греха», к которым относят табачную промышленность и азартные игры.

По данным Bloomberg, компания Hensoldt, которая производит детали для ПВО, активно наращивает штат сотрудников. В 2024 году она собирается нанять 700 новых работников во всех подразделениях.

Один из крупнейших производителей военной техники и вооружений концерн Rheinmetall ожидает, что в текущем году продажи увеличатся с €7,2 млрд до €10 млрд. Bloomberg отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это число превысило 38 тыс.

Директор по персоналу компании Renk Бриджит Шнакенбург рассказала агентству, что интерес к работе в отрасли увеличился на фоне изменения отношения к ОПК после начала конфликта и роста зарплат. По ее словам, в среднем работник этой сферы зарабатывает €68 тыс. в год.

До этого сообщалось, что Германия в первом квартале текущего года выдала разрешения на экспорт вооружения на общую сумму €5,2 млрд.

Ранее в Германии предложили новую схему поставок оружия Украине.

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Операция на Украине
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