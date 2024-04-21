Полковник назвал минусы ракет ATACMS, которые передадут Украине

Готовящиеся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS имеют важный минус — их видят российские системы ПВО и ПРО. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Очень интересна тем, что ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Достаточно серьезная ракета, но уже старенькая», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что эти ракеты также достаточно дорого стоят, поэтому Украине вряд ли поставят их в большом количестве.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Тайваню, конфискации замороженных активов России.

Президент США Джо Байден заявил, что сенат американского конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы Вашингтон как можно скорее направил Украине вооружения.

Ранее в США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней.