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Полковник назвал минусы ракет ATACMS, которые передадут Украине

Полковник в отставке Матвийчук: российские ПВО видят ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Готовящиеся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS имеют важный минус — их видят российские системы ПВО и ПРО. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Ракета ATACMS появилась в конце 80-х годов. Очень интересна тем, что ее можно было запускать с реактивной системы залпового огня M270 MLRS. Достаточно серьезная ракета, но уже старенькая», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что эти ракеты также достаточно дорого стоят, поэтому Украине вряд ли поставят их в большом количестве.

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине. Законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на помощь Украине. Также были одобрены законопроекты об оказании военной помощи Тайваню, конфискации замороженных активов России.

Президент США Джо Байден заявил, что сенат американского конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы Вашингтон как можно скорее направил Украине вооружения.

Ранее в США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней.

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