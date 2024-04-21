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В США назвали сроки новых военных поставок Украине

Сенатор Уорнер: США могут возобновить военные поставки Киеву на следующей неделе

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Tina Fineberg/AP

Соединенные Штаты могут возобновить поставки вооружений Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом заявил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сенаторы в середине будущей недели утвердят и представят на подпись президенту Джо Байдену законопроект о выделении Киеву $61 млрд, который был принят накануне палатой представителей.

«Я надеюсь, что, когда президент подпишет... эти материалы будут в пути к концу недели», – заключил Уорнер.

По его словам, администрация Байдена готовилась последние пару месяцев к передаче ATACMS Украине. Их поставки прописаны в одобренном палатой представителей законопроекте.

До этого представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что США смогут передать Украине необходимое оружие и боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение военной помощи Киеву предотвращает более масштабный конфликт в Европе. А президент страны Владимир Зеленский отметил, что благодаря новому пакету помощи от США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится шанс на победу в конфликте с Россией, поскольку войска получат системы вооружения, которые им «так нужны».

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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