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В Германии рассказали, где находится обещанное Вашингтоном Киеву оружие

Политолог Умбах: часть обещанных Вашингтоном Киеву вооружений уже в ФРГ

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Украина может получить обещанную ей Вашингтоном военную поддержку в течение нескольких дней, часть вооружений из последнего пакета уже находится на американских базах в Германии. Об этом заявил немецкий политолог, эксперт по вопросам безопасности Франк Умбах, сообщает ТАСС.

«Нет, это вопрос дней. <...> Американцы ожидают, что эта сделка все же будет одобрена, они сделали ряд логистических приготовлений. Они продвинулись настолько, что часть этих военных товаров, боевые системы, боеприпасы уже находятся в Германии на базах США», — сообщил Умбах, добавив, что все «может очень быстро произойти» на предстоящей неделе.

Он также напомнил, что частью военной поддержки США являются ракеты высокой дальности. При этом он не стал утверждать, что новое оружие приведет к кардинальным переменам на фронте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Вооруженные силы страны могут понести серьезные потери в том случае, если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок.

Ранее в Британии раскрыли, что будет с Украиной без помощи США.

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