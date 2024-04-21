В США заявили об ущербе НАТО на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) понес ущерб на Украине из-за ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам ВСУ. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если вы посмотрите на то, что происходит на полях сражений и в небе, <…>, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку США и их союзники в Европе фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы», — отметил профессор.

По его словам, в той или иной степени почти каждый член военного блока предоставил помощь украинской армии. Миршаймер подчеркнул, что крупные страны направили своих военных для разведки и обучения украинских солдат. При этом профессор добавил, что пока речь не идет о крупных боевых соединениях.

19 апреля бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Евросоюз за то, что он тратит на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. По словам политика, Вашингтон передал Киеву на $100 млрд больше, чем Европа.

Ранее было названо условие для новых поставок Украине оружия НАТО.