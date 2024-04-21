На Украине допустили серьезные потери ВСУ при затягивании помощи от США

Вооруженные силы Украины могут понести серьезные потери в случае, если помощь от Соединенных Штатов задержится на неопределенный срок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для NBC News.

«Все зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике», — заявил Зеленский.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская сторона могла заключить перемирие, но продолжает вести боевые действия из-за решения конгресса США выделить финансовую помощь.

По его мнению, Украина очень уязвима из-за нехватки боеприпасов. Он считает, что на этом фоне российская армия может усилить удары до поступления нового вооружения от США. «Это очень плохое «окно» для Украины. Ей нечем отбиваться, и мы это видим каждый день», — добавил эксперт.

Ранее сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню.