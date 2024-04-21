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Германия одобрила экспорт оружия более чем на €5 млрд

В первом квартале 2024 года Германия одобрила экспорт оружия на €5,2 млрд

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Global Look Press

В первом квартале текущего года власти Германии выдали разрешения на экспорт вооружения на общую сумму €5,2 млрд. Информацию об этом публикует министерство экономики ФРГ.

Согласно этим данным, экспорт немецкого вооружения вырос более чем вдвое в сравнении с первым кварталом 2023 года, тогда он составлял €2,4 млрд.

При этом отмечается, что 74% экспорта ФРГ в первом квартале 2024 года в размере €3,8 млрд приходится на Украину. За 2023 год Германия выдала разрешения на экспорт вооружения на общую сумму €12,2 млрд.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал сильным сигналом решение палаты представителей конгресса США о выделении $61 млрд на помощь Украине. Он подчеркнул, что Запад поддерживает украинцев, «которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну».

Ранее в ФРГ заявили, что ВСУ могли бы использовать Taurus без немецких инструкторов.

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