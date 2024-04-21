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В Китае заявили о возможности РФ нанести последний удар по Украине

Global Times: РФ способна нанести последний удар по Украине

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РИА «Новости»

Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения «последнего удара», который и приведет к поражению киевских властей. Об этом пишет китайское издание Global Times.

«Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара», — говорится в сообщении.

Сокрушительное поражение на Украине стало бы также сильным репутационным ударом для европейских и американских политиков, отмечает автор статьи.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин озвучил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров позже заявил, что Россия положительно относится к озвученной инициативе китайской стороны.

Ранее в США возложили на Китай ответственность за успехи ВС РФ на Украине.

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