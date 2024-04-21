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Британский аналитик рассказал о превосходстве армии России над ВСУ

Аналитик Меркурис: ВС России могут бить по любым целям на территории Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наращивают возможности нанесения ударов по объектам украинских войск на всей территории республики, уничтожая системы противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Русские теперь могут наносить удары в любом месте», — утверждает он.

Согласно информации эксперта, на большинстве украинских территорий система ПВО больше не функционирует, что облегчает целевое попадание ударов ВС РФ «в любом месте, куда захотят».

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300», — подчеркивается в публикации.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские военные уничтожили несколько истребителей МиГ-29 и пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Меркурис предрек, что Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса.

Ранее британский аналитик указал на тяжелое положение ВСУ в Часове Яре.

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