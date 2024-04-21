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В Германии заявили об отсутствии у ВСУ средств против российских бомб

N-TV: у ВСУ нет мер против российских бомб с модулями планирования

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств против российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом заявили в публикации немецкого издания N-TV.

«Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы за пределами зоны действия средств противовоздушной обороны. Авторы статьи подчеркнули, что планирующий боеприпас невозможно сбить.

До этого в немецком издании Der Spiegel заявили, что принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине $61 млрд позволит Киеву продолжить военный конфликт до 2025 года и сдвинет сроки возможного установления мира в стране.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген в свою очередь заявил, что Украина «стоит спиной к стене», ее положение говорит о скором поражении Киева.

Ранее Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины.

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