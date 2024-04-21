Зона воздушной тревоги распространилась на четыре украинских региона — Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса по оповещению населения, тревогу ранее объявили в шести регионах Украины — Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

До этого в Херсоне зафиксировали несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе произошел взрыв.