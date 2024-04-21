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Умершему спортивному журналисту Артему Франкову пришла повестка в армию

Погибшего украинского спортжурналиста Артема Франкова призвали в армию

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, на имя мужчины пришла повестка в армию. Его обязали явиться в Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) города Киева 20 апреля.

В публикации отмечается, что главный редактор украинского журнала «Футбол» скончался в ноябре прошлого года в возрасте 53 лет.

Накануне на западе Украины неизвестные напали на сотрудника местного территориального центра комплектования (военкомата), из-за чего военному пришлось открыть огонь. Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы Черновицкой области страны.

Перед этим сотрудники территориального центра комплектования похитили мужчину прямо на улице в Днепропетровской области Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомат будет выписывать «требования» суду.

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