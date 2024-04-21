Российские военные уничтожили украинский МиГ-29

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за последние сутки уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр.

Также были уничтожены пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Кроме того, были поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан». Отмечается, что попадания по противнику зафиксированы в 104 районах.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным российского Министерства обороны, украинская армия также лишилась топливного склада для военной техники, одной 155-мм гаубицы М777 американского производства, восьми автомобилей и одной боевой бронированной машины.

Ранее в ВСУ предрекли «серьезный сдвиг» в судьбе Донецка.