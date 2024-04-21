В ВСУ назвали наиболее горячие направления фронта

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном направлении фронта в последнее время обострилась. С таким заявлением выступил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Назар Волошин, чьи слова приводит РИА Новости.

Согласно его информации, наиболее горячими направлениями в настоящее время являются Бахмутское и Авдеевское.

Волошин подчеркнул, что российская армия не оставляет попыток производить активный штурм позиций ВСУ, применяя для этого любые виды оружия: артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) разных моделей, а также авиабомбы калибром 500 кг (КАБ-500 и ФАБ-500). По мнению военнослужащего, Вооруженные силы (ВС) России намерены таким образом достигнуть своей цели — выйти на границы Донецкой области.

До этого офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте. По его словам, целью российских военных станет продвижение к городу Покровск, который является важным транспортным узлом ВСУ.

Ранее Пушилин рассказал о наиболее интенсивных боях в ДНР.