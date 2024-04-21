Вооруженные силы РФ уже летом текущего года добьются существенных успехов на нескольких направлениях боевых действий. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал экс-разведчик американских войск Скотт Риттер.

Эксперт предположил, что в июле 2024 года «все клавиатурные воины» из поддерживающих Киев стран «забьют коллективную тревогу». Причиной для этого послужит уничтожение последних образцов западной техники, которые имеются у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению бывшего разведчика, Киеву предстоит потерять еще около 100 тыс. солдат. В то же время российские войска возьмут под свой контроль последние районы Донецкой народной республики (ДНР) и «окружат город Харьков».

Риттер отметил, что на этом фоне зарубежные партнеры Украины начнут требовать от США предоставить ей новые пакеты помощи. Американский конгресс, в свою очередь, будет угождать союзникам. Тем самым Вашингтон спровоцирует полное уничтожение украинских военных, резюмировал эксперт.

21 апреля журнал Forbes сообщил, что ВС РФ готовят почву для летнего наступления на поле боя. По информации журналистов, из-за превосходства российских войск по численности и мощи эта атака может обернуться катастрофой для Киева.

Ранее офицер ВСУ предрек прорыв российских войск на фронте.