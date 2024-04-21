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В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты

Развожаев: в Севастополе загорелись осколки ракеты, которую сбил корабль РФ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Экипаж одного из российских военных кораблей, находившегося на Северной стороне города Севастополя, отбил атаку противокорабельной ракеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Он уточнил, что снаряд был успешно уничтожен. Но после этого на землю начали падать осколки ракеты.

«[На судне] произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — уточнил глава города.

В связи с атакой Развожаев призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается вида выпущенной по российскому кораблю ракеты.

Утром 21 апреля в Республике Крым приостановили работу Керченской паромной переправы. Ограничения начали действовать в 7:43 (совпадает с мск).

Позже гражданам сообщили о временной остановке движения автомобилей по Крымскому мосту. Людей, которые в этот момент находились на самой переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности. Однако никакой информации о причинах ввода ограничений не поступало.

Ранее в небе над акваторией Черного моря заметили американский дрон.

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