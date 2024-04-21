Двое человек напали с ножом на бойцов ЦАХАЛ близ Хеврона

Двое неизвестных напали с оружием на бойцов ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) на КПП близ Хеврона на территории населенного преимущественно палестинцами Западного берега Иордана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Один из нападавших шел с ножом, другой — с огнестрельным оружием. Представители Израиля не пострадали. После инцидента в район Хеврона были направлены дополнительные силы. По данным The Jerusalem Post, ответным огнем ЦАХАЛ один из нападавших, который вел огонь с палестинских территорий, был ранен, другой (нападавший с ножом) — ликвидирован.

До этого на Западе заявили о тайных поставках оружия из Ирана на Западный берег Иордана для борьбы с Израилем.

По данным издания The New York Times, контрабанда ведется сотрудниками разведки, членами вооруженных группировок и преступными бандами. Целью Ирана называют дестабилизацию ситуации в Израиле путем наводнения населенного палестинцами Западного берега Иордана оружием.

Ранее стало известно, что Израиль задержал 7,8 тысяч палестинцев на Западном берегу с октября 2023 года.