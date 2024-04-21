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Обнаружены бортовые самописцы упавших в Японии вертолетов

Глава МО Японии Кихара: обнаружены бортовые самописцы упавших вертолетов

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Mandatory credit Kyodo/Reuters

Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил об обнаружении бортовых самописцев двух упавших со время учений вертолетов. Об этом пишет Kyodo.

Сообщается, что бортовые самописцы находились неподалеку от места аварии — в 270 километрах к востоку от острова Торисима. Также были обнаружены остатки лопастей пропавших вертолетов.

В дальнейшем информация с «черных ящиков» будет исследоваться аналитиками.

Вертолеты SH60K (Mitsubishi) проходили учения по обнаружению подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. Они перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по мск), в 22:39 один из экипажей отправил сигнал бедствия. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа. Глубина в месте крушения превышает 5,5 километра что существенно осложняет проведение спасательной операции.

До этого в Японии разбились два военных вертолета. Вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин.

Ранее СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим.

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