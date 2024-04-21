Обнаружены бортовые самописцы упавших в Японии вертолетов

Министр обороны Японии Минору Кихара сообщил об обнаружении бортовых самописцев двух упавших со время учений вертолетов. Об этом пишет Kyodo.

Сообщается, что бортовые самописцы находились неподалеку от места аварии — в 270 километрах к востоку от острова Торисима. Также были обнаружены остатки лопастей пропавших вертолетов.

В дальнейшем информация с «черных ящиков» будет исследоваться аналитиками.

Вертолеты SH60K (Mitsubishi) проходили учения по обнаружению подводных лодок в ночное время над Тихим океаном. Они перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по мск), в 22:39 один из экипажей отправил сигнал бедствия. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа. Глубина в месте крушения превышает 5,5 километра что существенно осложняет проведение спасательной операции.

До этого в Японии разбились два военных вертолета. Вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин.

Ранее СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим.