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Российский боец заявил об уничтожении обстреливавшей Белгород гаубицы

Артиллерист «Марио» рассказал о ликвидации стрелявшего по Белгороду орудия М777

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Reuters

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Данная техника использовалась для обстрела города Белгорода, передает РИА Новости со ссылкой на бойца из группировки войск прикрытия границы РФ с позывным «Марио».

Источник отметил, что он сам уже два года находится на поле боя. При этом он назвал упомянутую гаубицу М777 главной целью, которую им с товарищами удалось ликвидировать в ходе боевых действий.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сказал «Марио».

Боец пояснил, что после получения координат российские артиллеристы выбрали огневую позицию и осмотрели место. Все это происходило в темное время суток.

«Начали отрабатывать по цели», — добавил источник.

По его словам, в тот момент ствол выведенной из строя гаубицы был направлен в сторону города Белгорода.

Как сказал солдат, украинские войска регулярно обстреливают административный центр Белгородской области и приграничные населенные пункты. Тем не менее Вооруженные силы РФ ведут активную контрбатарейную борьбу, чтобы сократить количество используемых для этого машин.

Ранее российские военные ликвидировали немецкую установку IRIS-T в зоне СВО.

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Операция на Украине
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