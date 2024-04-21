В минюсте Украины оценили возможность создания отрядов заключенных

Министр юстиции Украины Денис Малюська не исключил возможность создания военных подразделений, которые будут состоять из заключенных. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в случае реализации этой идеи члены таких отрядов займутся строительством оборонительных сооружений. В том числе речь идет о рытье окопов, уточнил министр.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата <...> это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7», — подчеркнул Малюська.

Он пришел к выводу, что мобилизация заключенных принесет больше пользы, чем проблем.

В то же время глава ведомства рассказал о разработке документа, направленного на «стимулирование» граждан становиться на военный учет. Эти изменения планируется внести в соответствующие постановления кабинета министров страны. Как сказал министр, одним из них является предоставление некоторых административных услуг только при предъявлении военно-учетных документов.

19 апреля Малюська заявил, что в случае мобилизации заключенных будут отправлять на фронт без возможности оказаться в тыловых частях. Власти готовы пойти на такой шаг из-за риска дезертирства осужденных после призыва на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее на Украине допустили появление осужденных среди офицеров армии страны.