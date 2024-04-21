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Российские войска заняли позиции ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ заняли позиции ВСУ и взяли пленных на Купянском направлении

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РИА Новости

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли пленных на Купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что украинские военные попытались атаковать позиции российских войск, но получили ожесточенный отпор. Разведчики вскрыли передвижение живой силы и техники ВСУ и передали координаты артиллеристам, которые ударили по тому месту, где находился противник. После этого опытные штурмовики в сопровождении разведывательного беспилотника вышли зачищать территорию.

«Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и информировать о возможных очагах сопротивления в окопах. Тут в дело идут ручные наступательные гранаты и гранатометы. Противника выдавливают метр за метром, зачищая позиции», — рассказали в Минобороны РФ в видеозаписи, на которой показана работа штурмового подразделения.

По словам российского стрелка с позывным Лось, в плен удалось взять старшего лейтенанта ВСУ, напарник которого бросил автомат и документы и сбежал.

«Хотя бы одного офицера взяли, еще двух военных теробороны взяли. На все про все ушло три дня», — сообщил Лось.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская артиллерия сорвала попытку ротации украинских войск на Купянском направлении.

Ранее пророссийские чиновники Купянска заявили о попытках вербовки со стороны СБУ.

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