В Японии разбились два военных вертолета

Один человек погиб, семь пропали без вести при крушении военных вертолетов в Японии. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Японии Минору Кихара, передает агентство Kyodo.

«Невозможно жалко», — сказал глава ведомства.

Министр уточнил, что вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин. По его словам, в ходе поисковой операции уже удалось найти бортовой самописец.

Два вертолета SH60K (Mitsubishi) направили на учебное патрулирование в районе островов Идзу, но скоро они перестали выходить на связь. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа.

10 апреля в Крыму разбился вертолет Ми-24. По данным Минобороны РФ, боевая машина выполняла плановый полет над Черным морем. Из-за технических причин вертолет упал на западном побережье Крыма.

Ранее в США потерпел крушение военный вертолет Apache.