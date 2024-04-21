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Несколько взрывов прогремели в украинском городе

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву Херсоне

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РИА «Новости»

Несколько взрывов произошло в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «24-й канал».

Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

По официальным данным, сейчас под контролем России находится 75% региона, а часть на правобережье Днепра, включая сам город Херсон, удерживают украинские войска.

20 апреля координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Южный под Одессой взорван ангар с морскими дронами. В этот же день российские военные нанесли удар по авиабазе украинской армии в Конотопе Сумской области.

В середине апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовят Херсон к уличным боям. По его словам, противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц.

Ранее ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка.

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