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В Германии предрекли скорое создание Ираном ядерного оружия

Bild: Иран может создать ядерное оружие в ближайшие недели

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Ядерное оружие может появиться у Ирана уже через несколько недель. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на экспертов.

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы здесь говорим о периоде в несколько недель», — сказал директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

По его словам, решение Ирана атаковать Израиль беспилотниками и ракетами свидетельствует о том, что Тегеран стоит на пороге создания атомного оружия, которое готов применить в случае израильского ответа. Эксперт допустил, что Иран может использовать ядерную бомбу не для атаки, а для устрашения еврейского государства.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — заявила эксперт по Ирану Сима Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности.

Она считает, что новость о появлении у Ирана ядерного оружия спровоцирует гонку вооружений в регионе.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранская сторона может пересмотреть заявленное ранее направление ядерной политики.

Ранее стало известно, что США тайно разместили ракеты против ядерных объектов Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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