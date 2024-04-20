В США оценили шансы Украины на победу после конфискации российских активов

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не помогут победить выделенные США $61 млрд и конфискация суверенных активов РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, но оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО», — отметил Сакс.

«Чтобы не допустить поражения Украины, США придется каждый год тратить крупные суммы денег, поскольку $61 млрд — лишь первый транш в череде ежегодных финансовых вливаний «в новой вечной войне», — пишет миллиардер.

Войны в Ираке и Афганистане тоже начинались с того, что США ежегодно выделяли $60 млрд, напомнил Сакс и призвал вспомнить, чем все закончилось.

«В итоге эти войны обошлись в триллионы», — подчеркнул он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также был одобрен законопроект о конфискации замороженных активов России для их передачи Украине.

Ранее Песков заявил, что помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.