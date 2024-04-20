Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США оценили шансы Украины на победу после конфискации российских активов

Миллиардер Сакс предрек Украине крах после конфискации российских активов

close
100%
Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не помогут победить выделенные США $61 млрд и конфискация суверенных активов РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах. Федеральное правительство может напечатать больше денег, но оно не может просто напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО», — отметил Сакс.

«Чтобы не допустить поражения Украины, США придется каждый год тратить крупные суммы денег, поскольку $61 млрд — лишь первый транш в череде ежегодных финансовых вливаний «в новой вечной войне», — пишет миллиардер.

Войны в Ираке и Афганистане тоже начинались с того, что США ежегодно выделяли $60 млрд, напомнил Сакс и призвал вспомнить, чем все закончилось.

«В итоге эти войны обошлись в триллионы», — подчеркнул он.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине, который предусматривает выделение Киеву почти $61 млрд. Также был одобрен законопроект о конфискации замороженных активов России для их передачи Украине.

Ранее Песков заявил, что помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами