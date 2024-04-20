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В Польше не исключили возможность участия Запада в защите неба Украины

В МИД Польши допустили возможность участия стран Запада в защите неба Украины

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В МИД Польши допустили возможность участия западных стран в защите воздушного пространства Украины. Об этом сообщает новостной портал novinky.cz.

«В данный момент не существует никаких решений союзников [по структурам Запада] и билатеральных решений, на основе которых мы предоставили бы Украине подобную форму охраны воздушного пространства, как Израилю <…>. В будущем, однако, мы это не исключаем», — говорится в ответе министерства на соответствующий вопрос портала.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши, эффективность противодействия Ирану при атаке на Израиль четко показала, что принципиально важное значение имеют поддержка Запада и его участие в защите воздушного пространства. Там отметили, что «в этом отношении положение Украины не отличается» от еврейского государства.

«Оба элемента [поддержка Запада и защита воздушного пространства] одинаково необходимы для обеспечения эффективной охраны украинского населения и гражданской инфраструктуры», — добавили в МИД.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков защищать его страну не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана.

По его словам, решительные действия союзников предотвратили террор и потери инфраструктуры, заставив «агрессора остыть». Зеленский попросил использовать аналогичную тактику и в украинском вопросе.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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