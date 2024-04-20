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Российские бойцы уничтожили разведывательные катера ВСУ у Кинбурнской косы

Бойцы бригады «Днепр» уничтожили два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы

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РИА Новости

Добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада «Днепр» уничтожила разведывательные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы на Херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира бригады Андрея Жидкова.

По его словам, к берегу через Днепр, где держит позиции линии обороны эта бригада, подошли три разведывательных катера для того, чтобы разведать берег, скорее всего, для дальнейшей высадки. Два из них были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», один ушел, заявил Жидков.

«На такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе. Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», — добавил Жидков.

До этого военкор Семен Пегов рассказал, что шесть российских морских разведчиков отбили атаку 50 военных ВСУ на Тендровской косе. По его словам, бойцы ВС РФ сорвали высадку украинского десанта.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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