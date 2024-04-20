Средства ПВО сбили воздушные шары ВСУ над двумя регионами России

Российские средства ПВО сбили воздушные малоразмерные воздушные шары в небе над Тульской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

МВШ были уничтожены дежурными средствами ПВО. Информации о пострадавших или повреждения инфраструктуры на данный момент нет.

До этого ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. При ночной атаке трех метеозондов пострадала женщина, рассказал глава региона Александр Гусев.

Он добавил, что состояние пострадавшей при ночной атаке БПЛА, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Также Гусев сообщил, что четыре жилых дома получили повреждения в Воронеже в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ на город.

Ранее военный эксперт прокомментировал атаку ВСУ с помощью воздушного шара.