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Военкор сообщил о взятии под контроль российским войсками села в ДНР

WarGonzo: ВС России взяли под контроль село Семеновка в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в одноименном Telegram-канале.

«Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК в результате успешных штурмовых действий выбили противника из Семеновки в ДНР», — сказано в сообщении.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Первомайское в ДНР.

13 апреля в Минобороны России рассказали, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красногоровки и Антоновки.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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