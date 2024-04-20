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В Калужской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Шапша заявил, что силы ПВО сбили дроны в Калужской области

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам Шапши, обломки дронов упали в стороне от населенных пунктов. На месте падения работают оперативные службы.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

До этого в Липецкой области обнаружили обломки метеозондов. Они упали в безлюдной местности, пострадавших нет.

20 апреля Минобороны РФ сообщило о 50 украинских беспилотниках, сбитых за ночь Вооруженными силами. По данным ведомства, больше всего — двадцать шесть дронов — были сбиты над Белгородской областью. Еще десять — над Брянской областью. Восемь — над Курской; два — над Тульской и по одному — над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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