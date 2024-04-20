Названо число потерянных ВСУ американских танков за последнее время

За последние два месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пять из 31 американского танка Abrams. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США.

В материале отмечается, что дорогостоящие западные машины уязвимы перед дешевыми беспилотниками. Атакующие дроны могут стоить около $500 долларов, а танки — $10 млн.

При всей своей мощи вполне уязвимы для беспилотников — особо уязвимы верх, моторное отделение и участок между корпусом и башней, где броня наиболее тонкая.

До этого американская газета Washington Post писала, что очередная партия американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готова к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

Ранее в США оценили способность западных танков противостоять дронам.