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Названо число потерянных ВСУ американских танков за последнее время

NYT: ВСУ потеряли за последние два месяца пять американских танков Abrams

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Global Look Press

За последние два месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пять из 31 американского танка Abrams. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США.

В материале отмечается, что дорогостоящие западные машины уязвимы перед дешевыми беспилотниками. Атакующие дроны могут стоить около $500 долларов, а танки — $10 млн.

При всей своей мощи вполне уязвимы для беспилотников — особо уязвимы верх, моторное отделение и участок между корпусом и башней, где броня наиболее тонкая.

До этого американская газета Washington Post писала, что очередная партия американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готова к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

Ранее в США оценили способность западных танков противостоять дронам.

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