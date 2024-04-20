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Главком ВМФ России прибыл в Китай

Главком ВМФ РФ Моисеев прибыл в Китай на симпозиум ВМС

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Павел Львов/РИА Новости

Главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Александр Моисеев прибыл в Китай для участия в симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

Адмирал Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который будет проходить в Циндао 22–23 апреля.

Главком выступит на симпозиуме, а также проведет ряд встреч с командованием ВМС Народно-освободительной армии КНР и представителями командования ВМС других стран. Визит продлится до 25 апреля.

В марте этого года адмирала Александра Моисеева представили на церемонии в Кронштадте как врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. На мероприятии вручали корабельные чаши экипажам подводных лодок ВМФ.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. С 3 мая 2019 года он возглавил Северный флот. Подробнее о том, кто такой адмирал Моисеев, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев.

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