На западе Украины произошло нападение на сотрудника военкомата

На западе Украины неизвестные напали на сотрудника местного территориального центра комплектования (военкомата), из-за чего военному пришлось открыть огонь. Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы Черновицкой области, сообщает пресс-служба областного ТЦК.

«Близ села Черногузы <...> на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК <...> совершено нападение группой гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Согласно информации ТЦК, автомобиль работника военкомата оказался заблокирован, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы. С целью защиты собственной жизни и здоровья он выстрелил в землю, не причинив увечий нападавшим.

«Никто не пострадал, — отмечается в сообщении.

В военкомате надеются, что правоохранители отреагируют и разберутся с инцидентом. В настоящее время выясняются все обстоятельства нападения.

Накануне сотрудники территориального центра комплектования похитили мужчину прямо на улице в Днепропетровской области Украины.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.