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Британский аналитик раскрыл результаты борьбы РФ с ударными возможностями ВСУ

Аналитик Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

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militarizm.su

Российские военные на текущей неделе уничтожили несколько истребителей МиГ-29 и пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, речь идет о самолетах, которые выполняли операции на фронте, осуществляли вылеты с авиабазы под городом Днепр (бывший Днепропетровск).

«Вероятнее всего, было уничтожено четыре МиГ-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что украинская армия также лишилась четырех пусковых установок С-300.

19 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели в зоне проведения специальной военной операции российские войска успешно уничтожали авиацию и пусковые ракетные установки Вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью ударов беспилотников, артиллерии и ракетных войск на аэродроме базирования были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины, три истребителя МиГ-29, пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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Операция на Украине
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