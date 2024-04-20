Зеленский рассказал об усталости граждан Украины от военных действий

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что граждане его страны измотаны конфликтом с Россией, но несмотря на это «вера людей в ВСУ и в себя никуда не девается». Его слова приводит пресс-служба аппарата президента.

В качестве аналогии глава государства привел отношения людей с работой. Зеленский утверждает, что «когда вы ходите на работу, которую любите, то все равно вечером возвращаетесь домой уставшими, но это не значит, что с утра вы снова не пойдете на свою работу».

«И так же с защитой Украины», — заявил президент.

Он также добавил, что никакого поворота от планов республики по вступлению в Евросоюз нет.

«В руках у россиян оружие, объем которого на сегодня больше, чем у наших военных», — констатировал украинский лидер, отметив повышенную сложность текущей ситуации.

В феврале министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в свое единство.

Ранее военный эксперт предрек «сдачу» Зеленского украинцами.