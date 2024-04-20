В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал Freedom.

Подробности телеканал не привел.

В это же время украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в районе города Черноморска Одесской области. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе действует воздушная тревога.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в подконтрольном украинским властям городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины.

Также сообщалось о сильном взрыве в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.