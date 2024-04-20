Около 20 беспилотников пытались атаковать Белгородскую область за сутки

Девятнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались атаковать Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств», — написал он.

Согласно информации губернатора, атаки дронов также зафиксированы в Губкинском городском округе в селе Истобное, Корочанском районе рядом с селом Шеино, Новооскольском городском округе в районе хутора Белый Колодезь, Старооскольском городском округе, Чернянском районе в селе Волоконовка, Шебекинском городском округе.

Наиболее сильные разрушения после атаки дронами зарегистрированы в селе Ясные Зори Белгородского района, отмечается в публикации.

Незадолго до этого Гладков доложил, что украинский FPV-беспилотник атаковал грузовик в Белгородской области.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.