В небе над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Информации о пострадавших, а также о повреждениях инфраструктуры на данный момент нет.

20 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались атаковать российский регион. Как сообщали в военном ведомстве, ПВО РФ уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

ВСУ регулярно совершают атаки на регионы РФ. Минувшей ночью в небе над Клинцовским и Навлинским районами Брянской области были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще один дрон самолетного типа засекли в Климовском районе, после чего его уничтожили дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений на территории области.

Ранее в «Ахмате» рассказали о попытках полностью автоматизировать беспилотники.