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В Липецкой области обнаружили обломки метеозондов

Артамонов заявил, что в Липецкой области обнаружили обломки метеозондов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области обнаружены обломки двух летательных аппаратов — предположительно, речь идет о метеозондах. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты сейчас работают на местах обнаружения обломков.

Пострадавших нет. Глава региона отметил, что обломки упали в безлюдной местности. Артамонов добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины применили метеозонды при атаке на Воронежскую область. По словам губернатора региона Александра Гусева, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили три таких зонда.

17 апреля метеозонд-шар со взрывчаткой обнаружили на территории Калужской области. Губернатор Михаил Голубев тогда отметил, что подобные летательные аппараты, начиненные взрывчатыми веществами, уже фиксировали в Липецкой и Курской областях.

В тот же день над Брянской областью уничтожили три украинских метеозонда.

Ранее в Польше оценили связь упавших в стране метеозондов с иностранной разведкой.

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