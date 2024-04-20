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Эксперт заявил, что Зеленский не получит технику в нужных объемах

Профессор Миршаймер: Зеленский не получит военной техники в требуемых объемах

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он требует у своих западных союзников. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Получит ли он хотя бы что-то близкое к тому количеству F-16 или артиллерийских орудий, которое он запрашивает? Ответ — нет, поскольку у нас их попросту нет», — сказал Миршаймер.

Он также добавил, что дополнительные поставки оружия не помогут ВСУ одержать победу над Россией, поскольку РФ обладает преимуществом в технике и живой силе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам совета Украина - НАТО на уровне министров обороны и назвал пять основных пунктов, на которые союзникам следует обратить внимание при помощи Киева.

Президент заявил, что Украине необходимы еще не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Также он просил дальнобойное оружие, авиацию. Пятым пунктом он назвал скорость принятия решения о поставках вооружений.

Ранее в США предположили, что Зеленский сбежит из Украины после провала ВСУ.

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