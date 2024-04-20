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Аналитик назвал уязвимости ЗРК Patriot

Аналитик Дандыкин: ЗРК Patriot не могут вести огонь на 360 градусов

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Janis Laizans/Reuters

Главными уязвимостями требуемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot являются их недостаточная маневренность и невозможность вести огонь на 360 градусов. Таким мнением поделился военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что ЗРК Patriot обладают плохой маневренностью. В батарее очень много машин, кроме самой пусковой установки, отмечает специалист.

«Patriot станет еще более уязвимым, если ВСУ установят их не только в Киеве, а ближе к линии боевого соприкосновения. Думаю, так оно и будет», — добавил Дандыкин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой предоставить Киеву не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для отражения российских воздушных ударов.

Он добавил, что НАТО располагает такими системами, и назвал нынешний уровень иностранной помощи как «очень ограниченный».

Ранее в Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине.

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