Аналитик назвал уязвимости ЗРК Patriot

Главными уязвимостями требуемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot являются их недостаточная маневренность и невозможность вести огонь на 360 градусов. Таким мнением поделился военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что ЗРК Patriot обладают плохой маневренностью. В батарее очень много машин, кроме самой пусковой установки, отмечает специалист.

«Patriot станет еще более уязвимым, если ВСУ установят их не только в Киеве, а ближе к линии боевого соприкосновения. Думаю, так оно и будет», — добавил Дандыкин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам НАТО с просьбой предоставить Киеву не менее семи систем ПВО Patriot или других зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для отражения российских воздушных ударов.

Он добавил, что НАТО располагает такими системами, и назвал нынешний уровень иностранной помощи как «очень ограниченный».

Ранее в Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине.